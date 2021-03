Gowin: Nowoczesny i konkurencyjny przemysł odegra kluczową rolę, jeżeli chodzi o przyszłość, rozwój i dobrobyt naszego kraju

Polacy zyskaliby 380 zł miesięcznie. Czy PiS ustanowi nieopodatkowane emerytury i podwyższy kwotę wolną od podatku?

Rząd jeszcze w tym miesiącu ogłosi założenia programu ekonomicznego, który miałby wspomóc polską gospodarkę w czasie kryzysu pandemicznego. Ma on dotyczyć kwestii inwestycyjnych, ale też społecznych. Pojawiają się informacje, że rząd miałby zaproponować zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz ustanowić, że emerytury do 2,5 tys. zł nie będą opodatkowane. To by oznaczało, że w portfelach Polaków pozostałoby więcej pieniędzy.