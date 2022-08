Gotówka, pieniądz elektroniczny - co jest bardziej opłacalne dla twojej firmy? Sprawdź!

Właściciele mniejszych firm coraz częściej odkrywają zalety nowoczesnych rozwiązań służących do płatności bezgotówkowych, jednak część z nich nadal woli przyjmować płatności wyłącznie gotówką. Z jednej strony jest to spowodowane ich przyzwyczajeniem do posługiwania się pieniędzmi, z drugiej zaś brakiem wiedzy na temat rzeczywistych kosztów związanych z wprowadzeniem i użytkowaniem terminali płatniczych. Jest to o tyle ciekawe, że w większości przypadków to właśnie obrót gotówką wiąże się z wyższymi kosztami, generowanymi chociażby przez konieczność jej regularnego transportu, ochrony, wpłat do banku czy też wynikających z pomyłek i przestępstw (np. źle wydana reszta, fałszywe banknoty, kradzieże itp.). Dlatego istotne wydaje się edukowanie sektora MŚP w kwestii realnych kosztów, a także wsparcie przedsiębiorców w możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych. Warto zaznaczyć, że obrót gotówką to obciążenie dla gospodarki kraju rzędu 1 proc. PKB rocznie, czyli około 17 mld złotych. Te koszty pokrywane są z podatków obywateli.