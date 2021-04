Gotowe domy z AliExpress za 60 tys. zł? Docierają z Chin nawet w kilkanaście dni. Zobacz najtańsze domy modułowe

Modułowe domy z AliExpress

Na AliExpress niedawno pojawiły się oferty tureckiej firmy Prefsan, która sprzedaje domy wykonane z elementów prefabrykowanych. W założeniu podobny produkt powinien zostać wysłany w częściach przeznaczonych do szybkiego złożenia na miejscu. Czy to możliwe? Okazuje się, że tak, i to nawet w ciągu 8 godzin, czego dowodzi poniższe wideo. Oczywiście jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanej ekipy budowlanej.