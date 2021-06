Górki Czechowskie - nie będzie orzeczenia sądu

29 czerwca 2021 r. w WSA w Lublinie miała być rozpatrywana sprawa ze skargi wojewody lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokładnie chodzi o Górki Czechowskie. Akta wróciły do lubelskiego sądu, ponieważ w lutym Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi prezydenta Lublina i uchylił wyrok, który unieważniał część zaskarżonej uchwały.

Fundacja Wolności oraz stowarzyszenie Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania.

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, w rozmowie z Onetem mówi:

Chcemy mieć bezpośredni i szybszy dostęp do dokumentów związanych z tą sprawą. Przypomnę, że w poprzednich latach dopiero przed sądem musieliśmy udowodnić, że inwentaryzacja przyrodnicza górek czechowskich jest informacją publiczną. Prezydent udostępnił ją nam dopiero po wyrok sądu. Natomiast w tym roku prezydent odmówił dostępu do treści skargi kasacyjnej. Jako strona mielibyśmy do niej dostęp