Gorce: pogoda 20.06. Prognoza na dzisiaj: Czoło Turbacza, Turbacz

Północna część Polski to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów, także zagranicznych. Zwiedzających przyciągają tu wizje złocistych plaż, obszerna oferta kulturalno - rozrywkowa oraz nietuzinkowe atrakcje turystyczne. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku. Ze względu na zbliżające się wakacje i urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę znajdziemy na północy kraju - w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Okazało się, że jest w czym wybierać! Należycie do grona miłośników długich spacerów i wycieczek rowerowych? A może zależałoby Wam na solidnej dawce rozrywki z dala od miejskiego zgiełku? Oto nasze propozycje miejsc na jednodniową wycieczkę!