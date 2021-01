Góralskie Veto: "18 stycznia otwieramy biznesy. Propozycja rządu to ochłapy". Gowin: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię odmrozimy na końcu

Góralskie Veto. Na Podhalu otworzą biznesy, mimo obostrzeń. Nie dla rządowej polityki, która nas wykończy - zapowiadają górale

Góralskie Veto to inicjatywa, która zrzesza przedsiębiorców na Podhalu. Niezależnie od tego, co dalej zrobi rząd, górale zamierzają otworzyć swoje biznesy po 17 stycznia 2021. Mowa o właścicielach kwater, czy prowadzących stoki narciarskie. Inicjator akcji Sebastian Pitoń mówi, że to ostatni dzwonek, by powiedzieć nie rządowej polityce, która "nas po prostu wykończy".