Gorąco w szeregach PO. Co dalej z przywództwem Borysa Budki?

O apel parlamentarzów pytany był w sobotę lider PO Borys Budka, który oświadczył, że tratuje go jako „element wewnętrznej dyskusji”. - Myślę, że to jest taka odezwa w czasach pandemii, kiedy nie ma możliwości zorganizowania konwencji, czy też dużego spotkania. Każdy przejaw aktywności jest bardzo dobry – podkreślił.

Dodają, że „odnowiona Platforma oznacza skuteczne przywództwo, zdolne do szybkiego podejmowania decyzji, reagowania na bieżące kryzysy, a jednocześnie potrafiąca stworzyć długofalowy polityczny plan prowadzący do wyborczego zwycięstwa całej opozycji”.

Budka podkreślił, że jest „wielkim zwolennikiem pracy drużynowej”. - Tym różnię się od swoich poprzedników, że jednak stawiam na takie bardziej kolegialne, zespołowe podejście do tych spraw. Chyba właśnie to miały na myśli koleżanki, to mieli na myśli koledzy, podpisując się pod takim listem – ocenił.

Jak informuje Onet, choć projekt Trzaskowskiego wsparło kilkudziesięciu polityków PO, to część działaczy Platformy uważa, że że start inicjatywy może być początkiem końca partii, gdyż konsekwentnie pomijane jest jej logo. - On to logo chowa i robi to świadomie, bo ma doradców, którzy uważają, że ten szyld ciągnie go w dół - powiedział portalowi jeden z posłów KO.

Politycy kreślą różne scenariusze na temat Trzaskowskiego i Platformy. Jego przeciwnicy sądzą, że tworzy on strukturę która może doprowadzić do pogrzania partii. Byłaby to powtórka sytuacji, gdy w 2001 r. Donald Tusk opuścił Unię Wolności założył PO, co doprowadziło do upadku Unii Wolności.

Inni uważają, że Trzaskowski będzie chciał przejąć przywództwo w partii, a niektórzy, że jednak nie ma takich planów, bo miał szansę obalić Borysa Budkę już w zeszłym roku.