Gorąco w Sejmie. Ostra wymiana zdań między posłami a szefem MSWiA

Takie przekonanie to według niego „nonsens”. - Nikt pod szyldem pandemii nie zwalcza jakichkolwiek poglądów. To jest działanie w interesie nas wszystkich. Wirus nie wybiera. Mieliśmy chorego prezydenta Dudę i mamy chorego prezydenta Komorowskiego - tłumaczył szef MSWiA.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zarzucił parlamentarzystom opozycji, że ci nadużywają swoich mandatów, które „nie uprawniają do udziału w nielegalnych zgromadzeniach”, apelując przy tym do posłów, aby wzięli odpowiedzialność za zdrowie Polaków.

Posłowie opozycji odpowiadają Kamińskiemu

- Jest rzeczą nie do przyjęcia, by pan minister w ten sposób recenzował wystąpienia parlamentarzystów. Rozumiem, że mogą się one panu nie podobać. Jest rzeczą kuriozalną, że minister przychodzi na komisję i wskazuje, o co posłowie powinni go pytać – mówiła Katarzyna Piekarska z PO. - Może powinniśmy przesłać te pytania wcześniej, mailem? - dopytywała posłanka.

- Kaczyński zapowiadał nam drugi Budapeszt, a wy nam zaserwowaliście drugi Mińsk – oceniła z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz. - PiS wykorzystuje policyjny mundur do wycierania politycznych butów – dodała.

Natomiast poseł Konrad Frysztak stwierdził, że „siły i środki stosowane przez polską policję mogą być tylko adekwatne do sytuacji”. - Mamy sytuacje związaną z postrzelonym gumową kulą Tomaszem Gutrym czy Agatą Grzybowską, którą zatrzymano tylko dlatego, że zrobiła policjantowi zdjęcie. Polska policja pod rządami PiS nie jest w stanie zapanować nad jakimikolwiek emocjami swoich funkcjonariuszy – mówił.