Gorąco w Sejmie. Kaczyński: Ja rozumiem, że totalna opozycja musi totalnie, ale czy musi głupio?

Projekt jest mocno krytykowany nie tylko przez opozycję, ale również niektórych posłów obozu rządzącego. Dyskusja w tej sprawie znacząca podniosła temperaturę na początku obrad.

– Wnoszę o zamknięcie tego posiedzenia. Obiecaliście zaprezentować projekt, który pozwoli na walkę z pandemią. A przedstawiliście państwo największy bubel prawny w historii polskiego parlamentu – grzmiał z sejmowej mównicy Borys Budka z PO.

Głos w sprawie zabrał też prezes PiS Jarosław Kaczyński, który nie szczędził opozycji mocnych słów.

– Lekarze zawsze, ale już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć. To sprawa pierwsza. A po drugie, wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tę granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie – mówił wicepremier. Jak dodał, z wolnością łączy się odpowiedzialność i to też jest w tej propozycji uwzględnione. – Rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? – zapytał na koniec Kaczyński.