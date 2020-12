Google: TOP10 wśród wyszukiwań na świecie w 2020 r. Czego szukali internauci na świecie oprócz hasła koronawirus? Wyniki są zadziwiające

Seriale (TV Shows)

1. Król Tygrysów

2. Big Brother Brazylia

3. Dom z papieru

4. Cobra Kai

5. The Umbrella Academy

6. Emily w Paryżu

7. Ozark

8. Gambit królowej

9. Outer Banks

10. Locke & Key

Gry

1. Among Us

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

3. Valorant

4. Genshin Impact

5. The Last of Us 2

6. Ghost of Tsushima

7. FIFA 21

8. Animal Crossing

9. Call of Duty: Warzone

10. Dragon Quest Walk

Ludzie filmu

1. Tom Hanks

2. Joaquin Phoenix

3. Amitabh Bachchan

4. Ricky Gervais

5. Jada Pinkett Smith

6. Justin Hartley

7. Lea Michele

8. Eleazar Gómez

9. Ansel Elgort

10. Michaił Jefriemow (Михаил Ефремов)

Ludzie sportu

1. Ryan Newman

2. Michael Jordan

3. Tyson Fury

4. Tom Brady

5. Mike Tyson 6.

Luis Suárez

7. Alex Zanardi

8. Delonte West

9. Drew Brees

10. Thiago Silva

Pożegnania

1. Kobe Bryant

2. Naya Rivera

3. Chadwick Boseman

4. Sushant Singh Rajput

5. George Floyd

6. Haruma Miura (三浦春馬)

7. Caroline Flack

8. Diego Maradona

9. Sean Connery

10. Eddie Van Halen

Koncerty

1. Koncert Together at Home

2. Koncert Fire Fight Australia

3. Koncert Garth Brooks Drive In

4. Koncert Travisa Scotta w Fortnite

5. Koncert BTS online

6. Koncert iHeartRadio

7. Koncert Andrea Bocellego

8. Koncert Eltona Johna

9. Koncert Take That Meerkat Music

10. Koncert Metallica Drive In

Przepisy

1. Kawa Dalgona

2. Ekmek

3. Chleb na zakwasie

4. Pizza

5. Lahmacun

6. Chleb piwny

7. Chlebek bananowy

8. Pita

9. Brioche

10. Naan

Larry Page i Sergey Brin założyli firmę Google we wrześniu 1998 r. Dzisiaj Google zatrudnia ponad 50 tys. osób na całym świecie, oferując szeroką gamę popularnych produktów oraz platform takich jak: wyszukiwarka, Mapy, rozwiązania reklamowe, Gmail, Android, Chrome i YouTube. Polskie biuro Google rozpoczęło działalność w 2005 r. w Warszawie.