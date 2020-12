Godziny otwarcia sklepów w Wigilię. Do której czynne będą Biedronka, Lidl, Żabka, Auchan, Carrefour, Tesco 24 grudnia 2020?

NOWE Niedziele handlowe w grudniu 2020. Czy 27 grudnia to niedziela handlowa. Niedziele bez zakazu handlu w styczniu i całym 2021 [23.12.2020]

To już ostatnie godziny przed Bożym Narodzeniem 2020. Tegoroczne święta będą zupełnie inne niż do tej pory. Przez ograniczenia covid tylko w wąskich gronach, ale układ kalendarzowy: w czwartek Wigilia, w piątek i sobotę święta, a potem niedziela, mimo wszystko skłania do zrobienia większych zakupów. Tradycyjnie zaopatrujemy się przy takiej kumulacji dni wolnych w pieczywo. A co będzie z niedzielą 27 grudnia? Wiadomo, przedłużamy sobie o nią świętowanie, ale czy w razie czego zrobimy zakupy - czy 27 grudnia to niedziela handlowa?