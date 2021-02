Globalny sukces dzięki Polakom. 20 lat temu Grupa Leonardo rozpoczęła testy śmigłowca AW139

Średni dwusilnikowy AW139 o wadze 7 ton może poszczycić się tym, że został zamówiony w ilości prawie 1200 maszyn przez ponad 280 klientów z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. Śmigłowiec, który wykazuje się wysokim poziomem niezawodności oraz zdolności operacyjnych, wylatał w sumie ponad 3 mln godz. od czasu pierwszej dostawy na początku 2004 r. Dane z użytkowania dowodzą wszechstronności AW139, które są w stanie zaspokoić każde potrzeby rynkowe: ta maszyna stanowi około połowę światowej floty w zastosowaniach użyteczności publicznej, jak zadania poszukiwawczo-ratownicze, medyczne, pilnowanie porządku publicznego, walka z pożarami, niesienie pomocy w stanach klęsk żywiołowych oraz zadania wojskowe. Ponadto, śmigłowiec zdobył wiodącą pozycję w swojej klasie w sektorze transportu morskiego, oraz transportu VIP, instytucjonalnego i korporacyjnego, a także innych zadań cywilnych. Flota AW139 jest obecna na całym świecie: około 30 proc. w Europie, prawie tyle samo w Azji i Australii, 15 proc. w obydwu Amerykach, i tylko nieco mniej na Bliskim Wschodzie. Międzynarodowy sukces AW139 jest tak wielki, że aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu, śmigłowiec jest produkowany na różnych liniach montażowych zarówno we Włoszech, w zakładach w Vergiate, jak i w Stanach Zjednoczonych w Filadelfii, które dotąd dostarczyły około 30 proc. wszystkich maszyn wyprodukowanych do dnia dzisiejszego. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wkrótce wprowadzą oparty o AW139 model Boeing MH-139, który ma zastąpić flotę maszyn UH-1N.

AW139 rozwinął się znacznie przez lata, dostosowując się do zmieniających się potrzeb odbiorców. Maksymalna masa startowa wzrosła z 6,4 do 7 ton. Certyfikowano prawie tysiąc zestawów i sprzętu do realizacji misji. Dzięki zaawansowanym systemom ochrony przed oblodzeniem, AW139 może latać w każdych warunkach pogodowych. Jest to także jedyny model na świecie mający zdolność do dalszego lotu przez ponad 60 min bez oleju w przekładni głównej, czyli dwa razy więcej niż wymagane 30 min przez władze certyfikujące. W 2020 r. wprowadzono nowe wyróżniające możliwości dla zestawu awioniki, włączywszy w to wizję syntetyczną, ulepszony system ostrzegania o bliskości ziemi wraz z trybami morskimi, poprawione mapy 2D i bezprzewodowe wczytywanie danych, poprawiające świadomość sytuacyjną załogi i zmniejszające obciążenie pracą dla operacji nocnych lub w trudnych warunkach pogodowych. Pomimo doświadczenia i dojrzałości osiągniętej przez prawie 17 lat wykonywania zadań operacyjnych, AW139 wciąż pozostaje młodym i nowoczesnym programem śmigłowcowym, który będzie nadal odgrywał wiodącą rolę w przyszłości.