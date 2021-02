Global Witness podaje powiązania unijnych komisarzy z przemysłem paliw kopalnych. "Czy UE jest gotowa stawić czoła kryzysowi klimatycznemu?"

Jak podnosi Global Witness - przeszłość Borella może być powodem do kwestionowania jego intencji, jeśli chodzi o kierowanie unijną polityką zagraniczną w zakresie zmian klimatycznych. Komisarz reprezentował Unię Europejską na szczycie klimatycznym ONZ (COP25) w 2019 r.

Rumuńska komisarz ds. transportu - Adina Vălean, była członkinią zarządu firmy Finite Assets Ltd zarejestrowanej naBrytyjskich Wyspach Dziewiczych. Firma ta ma należeć do przedsiębiorstwa Rompetrol Holding S.A. Sama Vălean przewodniczyła delegacji Parlamentu Europejskiego na szczycie klimatycznym ONZ w 2018 r.

Ostatnią unijna polityczką, o której powiązaniach poinformowało Global Witness to Stella Kyriakides sprawująca funkcję komisarz ds. zdrowia. Jednak jak podaje organizacja – to nie ona sama była bezpośrednio związana z przedsiębiorstwami w tym przemyśle, a jej mąż. Sprawował on funkcje dyrektora dwóch firm działających na Cyprze - Motor Oil Holdings Ltd oraz Petroventure Holdings Limited, których udziały wynosiły łącznie 40 proc. w greckim przedsiębiorstwie zajmującym się m.in. handlem ropą naftową – Motor Oil Hellas.