Glasgow: Nerwowo na szczycie klimatycznym. Spór o węgiel i pomoc dla uboższych krajów

Oczekuje się, że nowy projekt porozumienia, który ma zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych, zostanie ogłoszony w sobotę na szczycie COP26 w Glasgow, który miał się zakończyć w piątek.

Kwestie sporne obejmują stopniowe odchodzenie od węgla, dotacje do innych paliw kopalnych i pomoc finansową dla biedniejszych krajów. Przewodniczący konferencji Alok Sharma ma nadzieję, że uda się przyjąć ostateczne porozumienie.

Naukowcy twierdzą, że ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej ochroni nas przed groźnymi skutkami zmian klimatu. Jest to kluczowa część porozumienia paryskiego z 2015 r., pod którym podpisała się większość krajów.

Osiągnięcie tego celu wymaga ograniczenia globalnych emisji o 45 proc. do 2030 r. i do zera do 2050 r. Jednym z przykładów wpływu wzrostu temperatury powyżej 2 stopni Celsjusza jest śmierć praktycznie wszystkich tropikalnych raf koralowych, twierdzą naukowcy.

Opublikowany w piątek projekt porozumienia zawierał rozwodnione zobowiązania do zaprzestania wykorzystywania węgla i nieefektywnych subsydiów na inne paliwa kopalne. Tymczasem mówi się, że Chiny i Arabia Saudyjska należą do krajów, które chcą usunięcia wzmianek o subsydiach do paliw kopalnych.

Zmieniony tekst projektu wymagał też krótszych terminów dla rządów na ujawnienie planów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówił, że bogate kraje muszą wyłożyć więcej „gotówki na stół”, aby pomóc rozwijającemu się światu w odejściu od paliw kopalnych.