GIS wyjaśnia rozbieżności w raportach dot. liczby zakażeń koronawirusem. Chodzi o 22 tys. przypadków

- Jutro lub pojutrze wprowadzamy specjalną witrynę, na której będziemy publikowali wszystkie wyniki, które się pojawiają w powiatach, w województwach. Będziecie mieli państwo do tego dostęp nieograniczony i myślę, że zdecydowanie to usprawni i przybliży nam wszystkim, aby te dane były wiarygodne – przekazał na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Chcemy, aby nie było żadnych wątpliwości, że któreś dane przychodzą wcześniej, któreś później – dodał.

Do sprawy odnieśli się w poniedziałek przedstawiciele GiS i resortu zdrowia.

- Wprowadzamy od jutra nowy model raportowania oparty na systemie informatycznym, w którym wszystkie wyniki dotyczące zakażeń covidowych mają być raportowane przez laboratoria, gdzie powstaje ta informacja o zakażeniu, i te informacje laboratoria zobligowane są do wprowadzenia do systemu w ciągu 48 godzin - przekazał z kolei pełniący obowiązki szefa GIS Krzysztof Saczka, dodając, że w raporcie wdrożono działania, które mają poprawić „sprawozdawczość w zakresie zakażeń COVID-em".

Jak wyjaśniał, tym celu przystosowano system EWP, który powstał w maju i służy do komunikacji z wieloma interesariuszami w zakresie wymiany informacji. - W dniu 5 listopada minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym zobligował laboratoria do wprowadzania wszystkich wyników do systemów EWP - mówił Saczka.

Rozbieżności na poziomie 22 tys. przypadków

Krzysztof Saczka przekazał, że w skali kraju rozbieżności sięgają 22 tys. przypadków.