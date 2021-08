GIS ostrzega przed nową substancją psychoaktywną. "Wysokie ryzyko zatruć, które mogą być śmiertelne"

- W przeciągu ostatnich sześciu miesięcy na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost liczby identyfikacji niebezpiecznej substancji o nazwie MDMB-4en-PINACA (3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido) butanian metylu), syntetycznego kannabinoidu (kannabinomimetyku)- ostrzega GIS.

Jak wskazano, narkotyk ten może przybierać postać mieszanek do palenia, proszków, kartoników nasączonych substancją, liquidów do e-papierosa. Ponadto wskazano, że produkty sprzedawane są jako tabletki, proszki, ziołowe mieszanki, jak również liquidy do palenia.

- Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w niesieniu pomocy przez służby medyczne- alarmuje GIS.

Po zażyciu narkotyku mogą wystąpić: