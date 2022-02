GIS 18.02: to może być niebezpieczne. Sprawdź, czy masz w domu

Ostrzeżenie GIS 18.02

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system RASFF o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji niżej wymienionych partii suplementów diety.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

Szczegóły dotyczące produktu

Producent: Hi Tec Nutrition Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Firma Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. wszczęła procedurę wycofywania produktów z obrotu, do których został użyty kwestionowany surowiec, powiadomiła odbiorców kwestionowanych produktów, jest

w trakcie przyjmowania zwrotów do zakładu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktu

z obrotu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać partii suplementów określonych w tym komunikacie.