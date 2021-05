Giro d’Italia: Wygrał Egan Bernal, ale największą sensacją i bohaterem Włoch został Damiano Caruso, który zdobył drugie miejsce

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) zaczął włoski wielki tour atomowo. Od 9 etapu jechał w maglia rosa i wydawał się nietykalny. Jednak trzecim tygodniem rządzą się swoje prawa. Mimo słabości Kolumbijczyk jechał mądrze, miał z czego trwonić czas. Rodak Bernala i kolega z drużyny, Daniel Felipe Martínez, jest też współtwórcą tego sukcesu, zwłaszcza na etapie 17., kiedy to lider wyścigu miał ewidentnie dzień słabości. Martínez holował Bernala, pokrzykiwał , by ten jechał i minimalizował straty. Udało się, a na ostatnich etapach ten ostatni odżył.

Ten pokazał na co, go stać. Na 20. etapie jego pozycję miał atakować Simon Yates (Team BikeExchange). Stało się inaczej, to Caruso zaryzykował, a Brytyjczyk musiał obejść się smakiem. Włoch wygrał etap, co było ukoronowaniem jego znakomitej postawy. - Myślałem o poświęceniu, treningach i tej wielkiej pracy, którą wykonali dla mnie koledzy z drużyny. Zrealizowałem swoje marzenia. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - mówił wzruszony Włoch.

Na czasówce Caruso pojechał lepiej niż Bernal, ale nie na tyle, by odebrać Kolumbijczykowi zwycięstwo. Bernal jest najmłodszym kolarzem od czasów Laurenta Fignona, który wygrał więcej niż jeden wielki tour. Ostatni etap - jazdę indywidualną na czas wygrał Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Aktualny mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas zwyciężył we wszystkich pięciu czasówkach rozgrywanych na włoskim tourze w sezonach 2020 i 2021.