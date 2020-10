Giro d'Italia: Wielki spór miedzy kolarzami a organizatorami oraz wielkie zwycięstwo Josefa Černý'ego

Bruno Reverberi, dyrektor sportowy Bardiani-CSF-Faizanè utrzymywał w telewizji RAI, że nie wszystkie ekipy chciały skrócenia etapu, a protest był „głupi” i dodał, że to wina dyrektorów sportowych niektórych ekip, których określił jeszcze mniej parlamentarnymi słowami. I z kolumny wyścigu dochodziły głosy, że m.in. ekipy Bora-hansgrohe i INEOS Grenadiers były przeciwne protestowi. Z kolei Vegni twierdzi, że to katastrofa wizerunkowa dla wyścigu. - Jestem wściekły. Peleton nie ma szacunku dla organizatorów. Ktoś za to zapłaci -mówił.

Postulat skrócenia etapu mieli zgłosić jeszcze w czwartek wieczorem jako przedstawiciel CPA (Cyclistes Professionnels Associés - Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych). Ale dyrektor wyścigu Mauro Vegni twierdził, że o wszystkim dowiedział się na starcie etapu w Morbegno od Adama Hansena (Lotto Soudal). Po długich dyskusjach stanęło na tym, że etap zostanie skrócony do 124 kilometrów. Kolarze wsiedli więc w autobusy, by pojechać na nowe miejsce startu, w Abbiategrasso, ale kontrowersje pozostały.

Josef Černý (CCC Team) odjechał wszystkim uciekinierom i to on podniósł do góry ręce w geście triumfu na mecie. To pierwsze zwycięstwo etapowe w wielkim tourze polskiej grupy CCC Team, która kończy działalność po tym sezonie.