Giro d'Italia: To był dobry weekend Rafała Majki, ale królowali kolarze INEOS Grenadiers. Brytyjska ekipa ma już pięć wygranych etapów

Jeżeli komukolwiek brakowało podczas tegporocznej edycji Giro d’Italia emocji związanych z walką na górskich podjazdach, to po niedzielnym etapie musi zmienić zdanie. Włoski wielki tour wkroczył w decydującą fazę.

Dla lidera João Almeidy (Deceuninck - Quick-Step) to miał być prawdziwy test. Młody Portugalczyk zdecydowanie nadrobił nad swoimi rywalami podczas sobotniej czasówki rozgrywanej w regionie Prosecco, ale wielką niewiadomą była jego postawa na trudnym górskim etapie.

Po sobotnich, samotnych zmaganiach z czasem to właśnie on, Wilco Kelderman (Sunweb) i Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) byli największymi wygranymi. Przy czym tylko Almeida Kelderman odskoczyli od pozostałych. -Sam siebie zaskakuję. Do tej pory na Giro spisuję się lepiej, niż się spodziewałem - mówił Kelderman. - Ale przed nami jeszcze wysokie góry góry i czeka nas iężki tydzień. Ostatecznie różnice w klasyfikacji generalnej będą minutowe, a nie w sekundowe, jak teraz - dodał Holender. Z kolei Portugalczyk sam nie był pewien, na co go stać w tym wyścigu. - Myślę, że wszyscy są trochę zmęczeni. To mój pierwszy wielki tour. Uczę się każdego dnia i zobaczymy, jak zareaguję na trudy ostatniego tygodnia - tłumaczył.