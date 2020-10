Giro d'Italia: Etna wstrząsnęła peletonem. Znów duży awans Rafała Majki, klęska Gerainta Thomasa i Simona Yatesa

Nie tak miało wyglądać to Giro d’Italia dla brytyjskiej ekipy INEOS Grenadiers. Po tym, jak Tour de France okazało się totalną klapą po wycofaniu się Egana Bernala, sytuację miał naprawić Geraint Thomas. Walijczyk znakomicie pojechał na pierwszym etapie, tktórym była jazda indywidualna na czas. Nadrobił sporo nad swoimi najgroźniejszymi rywalami i można się był spodziewać, że po pierwszym górskim etapie to właśnie on przejmie różową koszulkę lidera od swojego kolegi z drużyny Filippo Ganny.

Ale znów wszystko poszło nie tak. Thomas jeszcze przed startem ostrym upadł i tu rozpoczął się jego dramat. Tuż przed podjazdem na Etnę zawodnik INEOS Grenadiers zaczął zostawać za peletonem. Mimo ciężkiej pracy kolegów stało się jasne, że klasyfikacja generalna Thomasowi odjeżdża. To znacznie zmieniło układ sił w peletonie - z tego względu, że Walijczyk jest zdecydowanie najlepszym czasowcem wśród kolarzy, którzy mieli walczyć o zwycięstwo w Giro d’Italia.