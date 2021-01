Gikiewicz obronił rzut karny w meczu z byłą drużyną. (video) Co za interwencja!

NOWE Emerytura Plus - szczegóły. Tyle wyniosą Trzynasta i Czternasta Emerytura 2021 [24.01.21]

Wiele emerytów i rencistów obawiało się, że ze względu na pandemie koronawirusa wypłaty Trzynastej i Czternastej Emerytury mogą być zagrożone. W 2020 roku trzynastka wynosiła 1200 zł brutto, czyli ok. 971 zł "na rękę". Podlegać będzie w następnych latach waloryzacji. Rząd zapewnia, że trzynasta emerytura 2021 na pewno zostanie wypłacona. Co z tzw. "czternastką"? Szykują się też większe podwyżki dla emerytów w przyszłym roku. Wiemy, o ile wzrosną emerytury w marcu. Niektórzy nazywają to nawet SuperWaloryzacją.