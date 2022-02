Gigantyczna awaria ciepłownicza w Warszawie. Część mieszkańców bez ogrzewania

Przerwa potrwa do soboty 12 lutego, do godziny 12:00. Poniżej przedstawiamy listę adresów, pod którymi lokatorzy muszą spodziewać się znacznych utrudnień.

Jak podaje RMF co najmniej dwie nieszczelności wykryto na dużej rurze - tzw. 350 - doprowadzającej ciepło do części Pragi. Na wielu ulicach Bródna ze studzienek wydobywa się gorąca para. Ponieważ to główna odnoga od magistrali ciepłowniczej, dlatego nie da się ograniczyć skutków awarii i wyłączyć dopływu ciepła do mniejszej liczby budynków.

Zimno w swoich domach odczuwają mieszkańcy z około 70 bloków.

WINCENTEGO ŚW. 130

KRASICZYŃSKA 4/6

KRASNOBRODZKA 7

WINCENTEGO ŚW. 124

TOKARZA W. 2

KRASNOBRODZKA 15

KRASNOBRODZKA 10

WINCENTEGO ŚW. 126

KONDRATOWICZA L. 61A

WINCENTEGO ŚW. 99

WINCENTEGO ŚW. 128

KONDRATOWICZA L. 59

TOKARZA W. 5

KRASNOBRODZKA 19

MALBORSKA 1

GŁĘBOCKA 7

GŁĘBOCKA 5E

GŁĘBOCKA 3

MALBORSKA 15A

KOWALSKIEGO A. 31

KRASNOBRODZKA 5

WINCENTEGO ŚW. 101

MALBORSKA 3

WINCENTEGO ŚW. 95

MALBORSKA 12

KOWALSKIEGO A. 5

KRASNOBRODZKA 17

GŁĘBOCKA 9B

GŁĘBOCKA 5

KRASNOBRODZKA 6

KRASNOBRODZKA 2

KRASNOBRODZKA 12

KRASNOBRODZKA 21

KONDRATOWICZA L. 63C

KONDRATOWICZA L. 65C

MALBORSKA 16E

MALBORSKA 16

MALBORSKA 14A

MALBORSKA 15

WINCENTEGO ŚW. 97

MALBORSKA 6

KOWALSKIEGO A. 3

TOKARZA W. 4

KONDRATOWICZA L. 65

MALBORSKA 16B

MALBORSKA 14D

WINCENTEGO ŚW. 122

WINCENTEGO ŚW. 103

MALBORSKA 4

RZEPICHY 8

WINCENTEGO ŚW. 126E

MALBORSKA 14

WINCENTEGO ŚW. 93

MALBORSKA 14C

MALBORSKA 14B

MALBORSKA 2

KRASNOBRODZKA 8

KRASNOBRODZKA 11

MALBORSKA 8

RZEPICHY 4

RZEPICHY 1

KONDRATOWICZA L. 63A

KRASNOBRODZKA 19A

RZEPICHY 2B

KRASNOBRODZKA 13

KOWALSKIEGO A. 1

KRASNOBRODZKA 4

Jak dotąd nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami spółki Veolia w sprawie informacji o dokładnych przyczynach awarii.