Gigantyczna afera na przejściu granicznym! Wpadło kilkudziesięciu celników

„Sąd Rejonowy w Chełmie skazał 42 celników na kary pozbawienia wolności w wymiarze od 10 miesięcy do 2 lat, zawieszając ich wykonanie na okres próby od 3 do 5 lat. Ponadto orzekł wobec oskarżonych zakaz zajmowania stanowisk w służbie celno-skarbowej przez okres od 4 do 6 lat” – przekazała Prokuratura Krajowa. Jak dodano, byli celnicy będą również musieli uiścić grzywny w wysokości do 24,4 tysięcy złotych. Sąd orzekł też przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych jakie uzyskali oni z przyjmowania łapówek w wysokości od kilkuset złotych do ponad 80 tysięcy złotych.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że od 1997 do 2008 roku kilkudziesięciu funkcjonariuszy celnych – pełniących obowiązki na przejściu granicznym w Dorohusku – przyjmowało korzyści majątkowe podczas wykonywanej odprawy celnej. Czynności te dotoczyły przywozu na terytorium Polski towarów akcyzowych – alkoholi i papierosów. „W wyniku tych działań, do Polski zostały przewiezione towary akcyzowe bez pobrania stosownych należności publicznoprawnych” – przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak wyjaśniła PK, funkcjonariusze przyjmowali pieniądze zarówno w złotówkach, jak i dolarach amerykańskich. „W różnych latach objętych aktem oskarżenia kwoty tych łapówek w przypadku poszczególnych osób wynosiły od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu” – poinformowano.