Ghana: Masakra po zderzeniu ciężarówki z motocyklem. Eksplodowały materiały wybuchowe

17 śmiertelnych ofiar, prawie setka rannych i pół tysiąca zniszczonych budynków. To skutki potężnego wybuchu w miejscowości Apiate, położonej na południowym zachodzie Ghany.

Do eksplozji doszło, kiedy ciężarówka przewożąca materiały wybuchowe do kopalni złota, zderzyła się z motocyklem. Materiały wybuchowe przeznaczone były dla kopalni złota Chirano, należącej do kanadyjskiej firmy Kinross Gold Corporation.

Po wybuchu powstała panika okolicznych mieszkańców, którzy nie wiedzieli, co się stało. Przerażonym ludziom kazano uciekać do szkół i kościołów w okolicy, by tam szukać schronienia.

W akcji ratowniczej uczestniczyły nie tylko karetki pogotowia, również policja oraz ściągnięte oddziały wojska. Jak na razie nie wiadomo dlaczego przewożone materiały wybuchowe eksplodowały.