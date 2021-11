Gęste mgły nad Polską. W tych miastach widoczność była najgorsza

Widzialność w Tarnowie ograniczona była w środowy poranek do 50 metrów. Z kolei w Krakowie, Rzeszowie, Sandomierzu, Lublinie i Kielcach do 100 metrów, a w Warszawie do 600 m.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla części kraju IMGW wydało we wtorek wieczorem. Alerty pierwszego dotyczyły siedmiu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubuskiego.