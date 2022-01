Gęsta mgła i marznący deszcz. Uwaga, kierowcy! Będzie niebezpiecznie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Ostrzeżenia obowiązują w województwach: pomorskim (poza powiatami północnymi), kujawsko-pomorskim (poza powiatami wschodnimi) oraz wielkopolskim (poza powiatami wschodnimi). Alerty wygasną o godzinie 21.00 w niedzielę. Wyjątkiem jest Wielkopolska, gdzie ostrzeżenie obowiązuje do godz. 14.00 w niedzielę.

W rejonach tych spodziewane są marznące opady powodujące gołoledź.

To jednak nie wszystko, co w najbliższym czasie szykuje dla nas pogoda. IMGW ostrzega również przed gęstą mgłą. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane zostały dla województw lubuskiego (ważne do godz. 8.00 w poniedziałek) oraz wielkopolskiego (ważne do godz. 7.00 w poniedziałek). Alert dotyczący Wielkopolski dotyczy powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, leszczyńskiego, Leszna, kościańskiego, gostyńskiego oraz rawickiego.

Według synoptyków IMGW, w tej części kraju wystąpią gęste mgły ograniczające widzialność od 100 do 200 metrów.