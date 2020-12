Georgette Mosbacher złożyła rezygnację. Ambasador Stanów Zjednoczonych 20 stycznia opuści urząd

Szczepionki przeciw COVID-19 są już w Polsce! Teraz transportowane są do ponad 70 szpitali węzłowych. Jutro ruszają szczepienia

Szczepionki przeciw COVID-19 są już w Polsce! Transport z pierwszą partią preparatu wyprodukowanego przez koncern Pfizer-BioNTech przed godziną 7 rano w sobotę, 26 grudnia, dojechał do Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Do końca roku ma być wyszczepionych ok. 900 osób z grupy 0.