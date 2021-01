Georgette Mosbacher, ambasador USA, żegna się z Polską i Polakami [WIDEO]. - Każda minuta była dla mnie prawdziwą radością. Będę wracać!

Zgodnie z tradycją, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. 20 stycznia 2021 r. opuści urząd.

Z tej okazji nagrała pożegnalne wideo. Wspomina w nim wiele momentów z jej intensywnej pracy w Polsce jako ambasador USA. Łzy wzruszenia świadczą o tym, że pani Mosbacher z żalem wyjeżdża z Polski. Jak zapewnia, ma Polskę w sercu i będzie do nas wracać. Jej największym sukcesem była pomoc w doprowadzeniu do zniesienia wiz dla Polaków do USA.

- Każda minuta w Polsce była dla mnie prawdziwą radością a Polaków darzę szczerym uczuciem. Przyjęliście mnie z otwartymi ramionami - powiedziała.

13 lutego 2018 r. Biały Dom ogłosił nominację Georgette Mosbacher na stanowisko ambasadora w Polsce, w miejsce ustępującego Paula W. Jonesa, a 12 lipca Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził jej wybór. 27 sierpnia 2018 w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mosbacher złożyła kopię listów uwierzytelniających, natomiast oryginał przekazała 6 września na ręce prezydenta Andrzeja Dudy.