George Clooney mógł zarobić fortunę w jeden dzień. Ujawnił, dlaczego odmówił

George Clooney od blisko dwóch dekad jest twarzą Nespresso. Na współpracy ze szwajcarską firmą kawową zarobił już ponad 30 milionów funtów. Jego majątek szacuje się na ok. 500 milionów dolarów. Z takim stanem konta aktor może nie tylko przebierać w ofertach, ale również pozwolić sobie na odrzucenie nawet najbardziej atrakcyjnych propozycji. Tak się właśnie stało. O jednej z takich ofert Clooney opowiedział w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”.

– Zaoferowano mi 35 milionów dolarów za jeden dzień pracy w reklamie linii lotniczych, ale rozmawiałem o tym z Amal [żona aktora, będąca prawnikiem zajmującym się prawami człowieka – przyp. Red.] i uznaliśmy, że to nie jest tego warte – powiedział amerykański gwiazdor. Poinformował, że kontrakt był związany z krajem, który „chociaż jest sojusznikiem, to czasami jego postępowanie budzi wątpliwości”. – Więc pomyślałem: „No cóż, jeśli zabierze mi to chwilę snu, to nie jest tego warte – dodał.

Aktor nie zdradził jednak o jakie państwo chodzi.