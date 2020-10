Genewa wprowadza najwyższą minimalną płacę na świecie. Wyniesie ona równowartość ok. 17,5 tys. złotych

Ponad 300 tys. szwajcarskich pracowników mieszka w sąsiedniej Francji, gdzie koszty utrzymania są niższe. Większość z nich dojeżdża do pracy w kantonie lub regionie Genewy.

Ocenia się, że z tego środka skorzysta ok. 30 tys. nisko opłacanych pracowników, z czego dwie trzecie to kobiety, wiele zatrudnionych jako sprzątaczki, pomocnice w restauracjach, itp.

Genewa wprowadza najwyższą na świecie płacę minimalną. Będzie to 3500 funtów miesięcznie, czyli równowartość ok. 17,5 tysięcy złotych!

Charrat: Covid wykazał, że ​​pewna część szwajcarskiej populacji nie może mieszkać w Genewie… 4000 franków szwajcarskich miesięcznie (3 362 funtów) to minimum potrzebne do utrzymania się powyżej granicy ubóstwa.

Szwajcaria ma najwyższą średnią roczną pensję w Europie wynoszącą ok. 57 tys. funtów, w porównaniu do ok. 35 tys. funtów w Wielkiej Brytanii, ale ten zamożny kraj alpejski nie ustala krajowej płacy minimalnej.

Genewa będzie trzecim szwajcarskim kantonem, który ją ma. Wcześniej Jura i Neuchâtel wprowadziły minimalną stawkę godzinową w wysokości 20 franków szwajcarskich (16,85 funta).

Badania plasują Genewę na mijescu dziesiątym najdroższych miast na świecie, a według wskaźnika kosztów życia sporządzonego przez Expatistan, na drugim.

Partie lewicowe w Szwajcarii argumentują, że wprowadzenie płacy minimalnej jest lepszym sposobem radzenia sobie z rosnącymi kosztami utrzymania niż ograniczenie imigracji z państw członkowskich UE, jak proponują prawicowcy.