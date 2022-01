Genewa: Blinken rozmawiał z Ławrowem. Przełomu nie było, ale będą kolejne rozmowy

To były "otwarte i pożyteczne" rozmowy, stwierdził po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w Genewie sekretarz Stanu USA Antony Blinken.

Dodał, źe poleci od razu do Waszyngtonu, by omówić spotkanie z Rosjaninem z prezydentem Bidenem i w ciągu kilku dni podzieli się swymi wrażeniami ze spotkania z sojusznikami.

Ławrow z kolei mówił, że dialog w sprawie żądań Moskwy w zakresie bezpieczeństwa będzie kontynuowany i oczekuje pisemnych odpowiedzi od Waszyngtonu w przyszłym tygodniu.

Stało się tak jak przewidywali komentatorzy: przełomu nie było, a jeśli mowa o sukcesie, to można uznać, że jest nim wola dalszego prowadzenia rozmów. Nie znaczy to jednak, że napięcie wokół Ukrainy minęło, nadal u jej granic stoi ponad sto tysięcy rosyjskich żołnierzy, do tego kolejne oddziały rozlokowane na Białorusi. W każdej chwili Władimir Putin może wydać rozkaz ataku na sąsiada.