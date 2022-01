Genewa: Blinken rozmawia z Ławrowem o Ukrainie. Czy dojdzie do przełomu?

Gdyby oceniać efekty piątkowego spotkania szefów dyplomacji USA Antony Blinkena i Rosji Siergieja Ławrowa po panującej w Genewie pogodzie, przełomu nie należało oczekiwać, bo Genewa przywitała polityków prawdziwym chłodem.

Nikt nie nazywał rozmowy Blinkena z Ławrowem jako spotkanie ostatniej szansy, ale oczekiwano, że choć w niewielkim stopniu rozładują napięcia jaki powstało wobec postawy Kremla wobec Ukrainy. Piątkowe spotkanie o wysoką stawkę kończy europejską trasę Blinkena; szuka wśród sojuszników Waszyngtonu zobowiązań co do tego, jak zareagować, jeśli Moskwa posunie się do przodu z budzącą obawy inwazją na sąsiada.

Dziennikarze mogli obserwować tylko początek spotkania. Pierwszy zabrał głos Ławrow, domagając się od USA gwarancji, że Zachód nie będzie rozszerzał NATO dalej na wschód. Blinken wyraził nadzieję, że agresywna postawa Rosji wobec Ukrainy powinna być złagodzona w czasie dyplomatycznych zabiegów.