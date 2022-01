Generacja Z. Pokolenie jutra chce zmieniać świat, w którym będzie żyć

Młode pokolenie, tak zwana Generacja Z, inaczej zoomerzy chce mieć realny wpływ na zmiany w świecie. Zoomerzy to ludzie urodzeni w latach 1995-2010. I to właśnie oni jako pierwsi zaczęli na całym świecie wychodzić na ulice i apelować do rządzących, by podjęli działania, które ocalą naszą planetę.

Nie tylko demonstrują, ale także wprowadzają zmiany w życiu codziennym. Ograniczają jedzenie mięsa i produktów odzwierzęcych lub całkowicie z nich rezygnują. Dlaczego? Nie tylko z powodów etycznych, ale także środowiskowych.

Zakupy robią w lumpeksach, w których można kupić nie tylko ubrania z drugiej ręki, ale też meble, czy ozdoby do domu. Korzystają zarówno ze stron internetowych jak i grupek na platformach takich jak Facebook, by sprzedawać swoje ubrania albo kupować od innych.

Badanie Deloitte z 2021 roku dotyczące Generacji Z pokazuje, że zarówno Millenialsi jak i Pokolenie Z od dawna naciskają na zmiany społeczne, ale też wielu respondentów ankiety uważa, że świat znajduje się w decydującym momencie, że trzeba go ratować teraz, że za chwilę będzie na to za późno.