Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 9.11.2021? Sprawdź u nas

Burze to gwa┼étowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, kt├│re mog─ů wyrz─ůdzi─ç wiele szk├│d. Dlatego warto sprawdza─ç informacje dotycz─ůce sytuacji burzowej w Polsce, aby by─ç na bie┼╝─ůco. ┼Üled┼║ z nami najnowsze wiadomo┼Ťci z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomo┼Ťci o burzach w Polsce

Jedna z ch┼éodniejszych jak do tej pory nocy­čîČ´ŞĆ Ile by┼éo na Waszych termometrach?­čîí´ŞĆ #pogoda #Warmia #Mazury #jesie┼ä2021 #listopad2021

Wtorek wida nas miejscami mglist─ů Ôśü´ŞĆ, miejscami s┼éoneczn─ů ­čî× pogod─ů W ci─ůgu dnia mg┼éy opadn─ů i stopniowo powinno si─Ö wsz─Ödzie rozpogodzi─ç ÔŤů Wiatr s┼éaby, temperatura maksymalna od +3/+5 stopni na p├│┼énocy i wschodzie wojew├│dztwa, do +7/+8 stopni na zachodzie.

P├│ki co brak informacji o przymrozkach Ôśâ´ŞĆ tak┼╝e cieszymy si─Ö pe┼éni─ů listopada. Za obja┼Ťnienia dzi─Ökujemy ÔÇ×Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros┼éawa Tura┼éy.

Dzie┼ä dobry ­čÖé Fusy z epizodem zimowym zrobi┼éy niema┼ée zamieszanie, nie ma co si─Ö w sumie dziwi─ç, taka ilo┼Ť─ç ┼Ťniegu spowodowa┼éby niema┼éy parali┼╝. Prognozy jak najbardziej warte uwagi ale to nadal fusy. Inaczej sprawa wygl─ůda z och┼éodzeniem, trend jest bardzo wyra┼║ny i niemal┼╝e pewny. O wszystkim b─Öd─Ö informowa┼é na bie┼╝─ůco. Dzisiaj natomiast po przej┼Ťciu w godzinach nocnych frontu okluzji ch┼éodnej ponownie dostajemy w obszar podwy┼╝szonego ci┼Ťnienia. Centrum wy┼╝u przemieszcza─ç si─Ö b─Ödzie dzisiaj nad obszarem Polski w kierunku Ukrainy i dalej nad Rosj─Ö. Nad region za frontem sp┼éywa ch┼éodna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W ci─ůgu dnia zachmurzenie du┼╝e z wi─Ökszymi przeja┼Ťnieniami. Miejscami wyst─ůpi─ů stopniowo zanikaj─ůce opady deszczu. Temperatura maksymalna do 3-8┬░C. Wiatr na og├│┼é s┼éaby p├│┼énocno-wschodni. Mi┼éego dnia ­čÖé­čÖé