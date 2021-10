Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 9.10.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Kolejny piękny dzień przed nami, ale chłodny bo temperatury maksymalne dojdą do 11°C. Wiatr zmienia kierunek na północny - wschód. Ciśnienie na poziomie 1034hPa i jeszcze będzie rosło. Miłego dnia. 🙋

Godzina 22 15 Na naszych stacjach meteo w Dąbrownie oraz w Myszkowie od 5 do 2 stopni na wysokości 2 m. Ta noc będzie zimna !

W najbliższe poranki to scenariusz całkiem realny... Miejscami :)

Prognoza pogody na noc 8/9.10 i 9.10.2021r. Wojewodztwo w przeciągu najbliższej doby wciąż będzie pod wpływem suchego i bardzo zimnego powietrza kontynentalnego. Zbliży się jednak centrum wyżu, dzięki czemu mocno osłabnie wiatr. Noc wszędzie bezchmurna z najwyżej słabym wiatrem. Temperatura wszędzie spadnie poniżej zera, miejscami do -2 stopni, przy gruncie nawet do -5. W sobotę nadal cały dzień bezchmurnie, chociaż rano miejscami nie wykluczamy zamgleń, a nawet lokalnie mgieł. Wiatr już słaby. Maksymalnie +11/+12 stopni. Mimo wszystko zachęcamy do spacerów, oczywiście w cieplejszym ubiorze.