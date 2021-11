Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 7.11.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Też męczy Was ta typowo listopadowa aura?😑 👉Jeszcze i dziś i jutro, bo we #wtorek i w #środa powinno pojawić się zdecydowanie więcej słońca! 🌤️Jednocześnie zrobi się jednak chłodniej - nocami kilka stopni poniżej 0°C🥶 Źródło obrazu: https://www.wxcharts.com/ #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #listopad2021 #obydowtorku

Dzień dobry 🙂🙂 Za nami całkiem przyzwoity dzień, odpowiedzialna za to była kompensacja ciśnienia za frontem chłodnym czego efektem była rozbudowa klina wyżowego ośrodka znad rejonów Zatoki Biskajskiej oraz powstającego w ciągu dnia wtórnego wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Można napisać, że po przejściu przed paroma dniami niżu z rodowodem śródziemnomorskim odblokowała nam się strefowa cyrkulacja atmosfery, w związku z czym w kolejnych dniach trzeba się liczyć ze zmiennymi warunkami pogodowymi. W niedzielę pogodowe karty rozdawać będzie wspomniany wyżej wyż znad Bałkanów. Jego panowanie nie będzie panowało zbyt długo, tuż zanim podążać będzie front okluzji chłodnej, który najprawdopodobniej dotrze do nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, wielkich opadów jednak u nas nie przyniesie, lecz w ciągu dnia w wyniku narastającego gradientu barycznego wzrośnie prędkość oraz porywistość wiatru. Dzisiaj nad region napływa łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Po chłodnym poranku czeka nas całkiem przyzwoity dzień. Zachmurzenie przejściowo duże, na ogół małe i umiarkowane. Do zachodu słońca opady w regionie nie są prognozowane. Temperatura powietrza wzrośnie w okolice 4-12°C. Wiatr południowo-zachodni słaby umiarkowany, okresami dość silny i porywisty zwłaszcza w górach gdzie pojawią się zjawiska fenowe, w porywach do 70-100 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂