Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 7.10.2021? Sprawdź u nas

7.10.2021 na Facebooku pojawił się post: "#Prognoza pogody: #piątek 08.10.2021r. W piątek dostaniemy się pod wpływ ośrodka wyżowego „Lioba” z centrum w okolicy Moskwy. Napłynie chłodna masa powietrza polarnego kontynentalnego. #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu nie powinny wystąpić. Temperatura minimalna wyniesie około 5-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. #Dzień Rano jeszcze miejscami na krańcach zachodnich może być trochę więcej chmur ale w kolejnych godzinach na niebie królować będzie słońce. Dzięki słonecznej pogodzie temperatura wyniesie ok 15-16 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z wschodu i północnego wschodu. Ciśnienie wysokie, barometry wskażą w południe 1032hPa. Życzymy miłej nocy i piątku Lubuscy Łowcy Burz!🙂. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 7.10.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Burze w Polsce - 7.10.2021

Bajeczna jesień na północy #USA, stan New #Hampshire.😍😍 Autor zdjęcia: Mark Dalmeida

Jesienna rafa koralowa zaczyna opanowywać bieszczadzkie szlaki 🙂 Podczas weekendu sporo słońca, więc może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? 🙂 Fot Johny Nawrocki (https://instagram.com/bieszczadnik.83?utm_medium=copy_link

Skrobaczki gdzieś pod ręką?🤔Począwszy od jutrzejszego poranka miejscami będą się one przydawać, więc warto sobie już przygotować🧊 👉Mimo, że zrobi się chłodniej (choć w ciągu dnia na okolice 13°C/14°C śmiało możemy liczyć🌡️) to słońca z pewnością nie zabraknie - bezchmurna lub niemalże bezchmurna aura utrzyma się do niedzieli🌤️☀️Wiatr również odpuści, da nam spokój i nie będzie już dokuczać👌 Dla nas 3x na TAK, a dla Was?😅 Źródło obrazu: http://www.meteo.lt/ - szacowana temperatura powietrza na najbliższe dwa poranki #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021

Malownicze, ale siejące postrach pośród wspinaczy górskich i części wędrowców - Widmo Brockenu, bo o nim tu mowa, jest efektowym i unikalnym zjawiskiem optycznym. Polega ono na tym, że obserwujemy swój własny cień, padający na chmury lub mgłę znajdujące się poniżej nas. Wokół cienia pojawia się charakterystyczna, tęczowa otoczka, podobna do halo słonecznego. Nazwa tego efektu pochodzi on góry Brocken w centralnych Niemczech. Widoczne jest najczęściej w górach, ale możliwa jest jego obserwacja także z samolotu, a w mgliste dni także z wysokich obiektów, takich jak wieżowce. Z Widmem Brockenu wiąże się także pewien przesąd - kto je zaobserwuje, ten zginie w górach. Zachęcamy do dzielenia się swoimi zdobyczami najciekawszych i unikatowych zjawisk pogodowych. :) 📸 Autorem zdjęcia jest pan Mariusz Cepa. PROGNOZA POGODY DA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA PIĄTEK 08.10 I NA NOC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ. - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na noc 7/8.10 i dzień 8.10.2021r. Noc będzie bezchmurna. Zacznie płynąć do nas zimne powietrze ze wschodu i temperatury mocno spadną. Na szczęście powiewający słaby wiatr powstrzyma jeszcze przed większymi spadkami, ale i tak miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie województwa pojawi się mróz. W piątek bezchmurnie, ale z umiarkowanym, zimnym wiatrem ze wschodu. Zimno, w pełni dnia tylko +12/+14 stopni.

Prognoza weekendowa! Pierwszy pełny tydzień października powoli dobiega końca, było bardzo ciepło ale i wietrznie oraz wczoraj trochę pokropiło... W ubiegłym tygodniu, jako jedni z pierwszych pisaliśmy o przymrozkach, które mają wystąpić w ten weekend i znów nie pomyliliśmy się!😃 Mróz wystąpi nawet na wysokości 2 metrów a przy gruncie temperatury mogą spaść do -5°C! Przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy jak będzie wyglądał drugi, październikowy weekend. SOBOTA Po bardzo ładnym, słonecznym ale i wietrznym piątku, sobotni poranek przyniesie nam spadki temperatur do nawet -5°C! Będzie pogodnie i słonecznie od samego rana aż do końca dnia. Wiatr będzie nadal mocny i porywisty a przy temperaturach nie przekraczających 11/12°C będzie bardzo zimno. NIEDZIELA Kolejny poranek ze spadkami temperatur do -5°C! Rano będzie jeszcze pogodnie i słonecznie ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć aż do wystąpienia zachmurzenia całkowitego popołudniu i prawdopodobnie w nocy z niedzieli na poniedziałek coś popada... Temperatura nadal będzie pozostawiała wiele do życzenia i raczej 10/11°C nie przekroczy. Wiatr będzie już słabszy. Co nas czeka w kolejnym tygodniu października? Termometry będą miały problem z osiągnięciem 10°C, będzie wietrznie, mglisto, pochmurno i zdecydowanie więcej opadów... Na więcej pogodowych informacji, zapraszamy tradycyjnie w niedzielne popołudnie!