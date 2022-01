Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 7.01.2022? Sprawdź u nas

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 7.01.2022

#Prognoza pogody: piątek 07.01.2022r. W piątek będziemy dostawać się pod wpływ zatoki niżowej związane z niżem „Barbara” znad Morza Północnego. #Noc W nocy na niebie zachmurzenie małe. Miejscami na północy lubuskiego w drugiej części nocy może pojawić się więcej chmur. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na wschodzie do -3 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Lokalnie może być jeszcze chłodniej. Wiatr słaby. #Dzień Przed południem przeważnie zachmurzenie małe, na północy umiarkowane. W ciągu dnia od zachodu zacznie przybywać chmur. Wieczorem na zachodzie lubuskiego pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem, a może i słabego śniegu. Temperatura wyniesie około 2 do 3 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr umiarkowany, miejscami silniejszy z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1015hPa, a ciśnienie będzie jeszcze spadać. Życzymy miłej nocy i piątku! Lubuscy Łowcy Burz 🙂

Prognoza na noc 6/7.01.2022 i dzień 7.01.2022 Noc w przewadze pogodna, ze słabym wiatrem 🌝 Temperatura spadnie przeważnie do -5/-4 stopni, na południu i wschodzie województwa miejscami do -6/-7 stopni 🥶 W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane 🌤 , jedynie na północy województwa więcej chmur. Wiatr umiarkowany, chwilami w ciągu dnia może być silniejszy 💨 Temperatura maksymalna na poziomie 0/+1 stopni na południowy zachód od Wisły, oraz -1/0 stopni na pozostałym obszarze.

Popołudnie 20 maja 2021 roku było w naszym regionie bardzo spokojne. Od dobrych kilku dni byliśmy w objęciach chłodnego powietrza o cechach morskich. Co prawda jest ono chwiejne, brak jednak czynników wspomagających dobrą konwekcję. Z tego powodu nie ruszaliśmy z Martą w teren. Jednak przyglądaliśmy się co jakiś czas niebu... Zapraszamy do naszej galerii zdjęć z tego dnia. https://wp.me/pcZwB4-12S „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz