Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 6.02.2022? Sprawdź u nas

Czasami technologie zawodzą i mimo zaplanowania dzisiejszej prognozy porannej, ta nie wyszła na czas. Takie rzeczy się zdarzają, cały czas testujemy aplikacje oraz programy, a czasami nawet robimy to po staremu, wstając rano i jeszcze przed pracą po szybkiej analizie wypuszczamy prognozę poranną. Zima jest dla nas okresem w którym możemy przetestować pewne rozwiązania przed koronnym dla nas sezonem burzowym. Staramy się do niego przygotować najlepiej jak potrafimy, by was ostrzegać, a zarazem czerpać przyjemność jaką daje nam właściwa, trafiona prognoza oraz ustawienie się przed danym zjawiskiem i uwiecznienie tego pięknego, ale jakże groźnego zjawiska. Mamy pewne przypuszczenia co do przyszłego sezonu, czekamy jeszcze na kilka danych by to potwierdzić i opublikować, musicie być cierpliwi. Korzystając z okazji odsyłamy was do dzisiejszej prognozy tygodniowej, która wyjdzie o godzinie 16:00! 😊