Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 5.11.2021? Sprawdź u nas

Porywy wiatru w Polsce w dalszym ciągu się nasilają. W wielu regionach woj. Lubuskiego i Wielkopolskiego odnotowuje się porywy wiatru przekraczające 70km/h (w Wielkopolsce możliwe są porywy wiatru osiągające nawet 80-90km/h!). Równie silne porywy wiatru odnotowuje się w woj. Zachodniopomorskim oraz Kujawsko-pomorskim. Są one jednak na ten moment lokalne i ograniczają się głównie do zachodnich I południowych regionów województw. W ciągu nadchodzących godzin porywisty wiatr będzie się przesuwał w kierunku północno wschodnim obejmując coraz większy teren Polski. Niebawem apogeum wichur dojdzie do województwa Pomorskiego i Warmińsko-mazurskiego. Niestety dostajemy coraz więcej informacji dotyczących szkód związanych zarówno z intensywnymi opadami deszczu jak i silnymi porywami wiatru. Poniżej przedstawiamy Państwu obecne awarie prądu.

ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ Z NAS NIE POPIERA ZMIANY CZASU Dziękujemy Wam, drodzy czytelnicy, za głosy w ankiecie. Co prawda wyniki, czyli ilość reakcji, można sprawdzić w dowolnym momencie, ale postanowiliśmy przedstawić procentowy rozkład wyników graficznie i odnieść się do nich. Jak widać, tylko 8,2% spośród nas (stan na 1600 głosów) jest za pozostaniem przy zmianie czasu dwukrotnie w roku. Olbrzymia większość jest za zniesieniem zmian, spośród których zdecydowana przewaga jest opowiadających się za pozostaniem przy czasie letnim. W Polsce czas przestawiamy od 1977 r., a więc już 44 lata pod rząd. Mimo pojawiających się głosów co pół roku o konieczności odejścia od przestawiania zegarków, tłumaczonych m. in. zanikiem korzyści ekonomicznych czy rozstrajaniem zegara biologicznego organizmu człowieka, tydzień temu ponownie przestawiliśmy zegarki. Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby czas letni pozostał na stałe, skoro demokratyczna większość jest za tym rozwiązaniem? Główną przyczyną jest brak wzajemnego porozumienia na szczeblu wspólnotowym Unii Europejskiej. Gospodarki krajów członkowskich opierają się na bardzo silnych zależnościach pomiędzy sobą, stąd niemal niezbędna jest integracja wskazań zegarów w każdym pojedynczym państwie. I tutaj pojawia się zasadniczy problem. O ile w Polsce większość opowiada się za pozostaniem przy czasie letnim, podobnie jak wiele innych krajów UE, tak np. Finlandia, Dania czy Szwecja chciałyby pozostać przy czasie zimowym. Ale już Hiszpania rozważa w ogóle zmianę strefy czasowej na taką, w jakiej obecnie jest Portugalia czy Irlandia, co w ich przypadku miałoby istotne znaczenie z geograficznego punktu widzenia. Czy w 2022 r., nadal będziemy przestawiać zegarki o godzinę wprzód tudzież w tył? Póki co nie można pokusić się o odpowiedź na to pytanie. Czas pokaże. A w międzyczasie przypominamy o silnych porywach wiatru dzisiejszej nocy. Szczególnie po północy możemy się spodziewać na terenie naszego województwa porywów mogących osiągać gdzieniegdzie 70 km/h. Do tego niewykluczone są opady deszczu. #jesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #opady #deszcz #wiatrr #zmiana #czasu