Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 5.10.2021? Sprawdź u nas

Dziś czeka nas równie piękny dzień co wczoraj z wartościami od 15° do 20°C ściana wschodnia trochę więcej chmur może się pojawić, ale i tak będzie to piękny dzień. Wiatr silniejszy z południa oraz południowego wschodu. Miłego dnia. 🙋.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dziś czeka nas równie piękny dzień co wczoraj z wartościami od 15° do 20°C ściana wschodnia trochę więcej chmur może się pojawić, ale i tak będzie to piękny dzień. Wiatr silniejszy z południa oraz południowego wschodu. Miłego dnia. 🙋

A było tak pięknie przez parę godzin.. 🙃😪 Jakże życie piękne bez fb. Jak już wróciło to mam dla was gorące info na wtorek✌️ 5 października i w modelach kulminacja ciepła ❤️🔥 Buchnie bardzo ciepłym powietrzem we wtorkowe popołudnie, w regionie maksymalne temperatury przekroczą w cieniu ponad +22/+24°C. ☀️🍁🍂 Cieplejszego dnia w tym roku może już nie być. Żeby nie było tak pięknie spodziewany jest także wzrost prędkości wiatru w porywach do 45 km/h, no i zachmurzenie (byle nie za duże) też się pokaże bo front będzie niestety pukać coraz śmielej od zachodu i ochłodzenie jest nieuniknione :(( Miłej nocy i przyjemnego poranka 👋👋😊😊 grafiki: wxcharts.com

Niezła ta awaria była taka nie za krótka 🤣 Mark Zuckerberg w kilka godzin stracił 7 MILIARDÓW dolarów, a my straciliśmy możliwość wrzucenia prognozy dla Was na jutrzejszy dzień 😅 no cóż są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeśli już zobaczycie ten post to: Wtorek będzie słoneczny ☀️☀️ i ciepły do 24 stopni Celsjusza ale dokuczać bedzie nam silny wiatr. Trochę się nudziliśmy jak wielka awaria zmąciła nam codzienność 😅😅 więc mieliśmy dużo czasu na obserwowanie fajnych kolorów na niebie podczas dzisiejszego zachodu słońca Ognisty wschód słońca nad Polską - Pogoda i klimat oczami Pawła i Marty

W poniedziałek nad wieloma regionami kraju można było zaobserwować zapierający dech w piersiach wschód słońca. Wyż zablokuje opady deszczu na wschodzie Polski. Co najmniej tydzień bez opadów?

Na deszcz na wschodzie Polski dłużej poczekamy https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-wyz-zablokuje-opady-deszczu-na-wschodzie-polski-pazdziernik-2021-tydzien-bez-opadow

Macie już jesienne kadry? Wysyłajcie śmiało.👌 Od nas taki. 🍁 Trąby wodne na wyspie Aruba.

U wybrzeży północnej części Aruby na Morzu Karaibskim w piątek utworzyły się dwie trąby z czego jedna z nich wtargnęła na ląd. Zjawisko trwało około 30 minut.

Dzisiejszy ognisty #wschód słońca uchwycony w #Gdańsku.😍🌞 Autor zdjęcia: Kasia

Pięknie naszej Administratorce słońce zagrało !

