Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 5.01.2022? Sprawdź u nas

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Niby 艣roda, a dla niekt贸rych pewnie troch臋 taki pi膮teczek 馃檪 Tymczasem nad kontynentem europejskim dochodzi do stopniowej przebudowy pola barycznego, czego efektem b臋dzie zamkni臋cie strefowej cyrkulacji zachodniej, a odbudowy p贸艂nocnej. Dla nas oznacza to po偶egnanie ciep艂a, a przywitanie nieco ch艂odniejszego powietrza. W 艣rod臋 pozostaniemy w dobrze rozbudowanej zatoce obni偶onego ci艣nienia z kilkoma uk艂adami barycznymi. G艂贸wny z tendencj膮 do wype艂niania znajduje si臋 w obszarze P贸艂wyspu Skandynawskiego. To w jego zatoce przemieszczaj膮 si臋 kolejne strefy frontowe. Dzisiaj nad Podkarpaciu zaznaczy si臋 kolejny front atmosferyczny prowadz膮cy opady atmosferyczne. Nad Europ膮 Zachodni膮 zaczyna rozwija膰 si臋 wy偶, kt贸ry w najbli偶szym okresie synoptycznym b臋dzie rozbudowywa艂 si臋 w naszym kierunku. Do regionu nap艂ywa jeszcze stosunkowo 艂agodna polarnomorska masa powietrza, kt贸ra w kolejnych godzinach b臋dzie stopniowo wypierana. W dzie艅 zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e z ma艂ymi szansami na przeja艣nienia. Pojawi膮 si臋 opady deszczu okresami o umiarkowanym nat臋偶eniu, prognozowana suma opad贸w deszczu do oko艂o 5-15 mm. W wy偶szych partiach Bieszczad opady mieszane. Temperatura maksymalna do 3掳C/5掳C, lokalnie 6 kresek. Wiatr s艂aby i umiarkowany, wzmagaj膮cy si臋 wieczorem w zwi膮zku z przemieszczaniem si臋 frontu ch艂odnego. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檪. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 5.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.