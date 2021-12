Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 4.12.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 4.12.2021

Sobota na południu województwa upłynie z rozpogodzeniami ⛅ i temperarurą do +2/+3 stopni. Na pozostałym obszarze pochmurno ☁️ z przelotnymi opadami śniegu 🌨️, miejscami zabielającymi krajobrazy oraz temperaturą do 0/+1 stopni. Wiatr raczej słaby w całym województwie.

Witajcie 🙂 Dzisiaj Barbórka, wszystkim Basiom w dniu ich święta składam najserdeczniejsze życzenia 🙂 Ludowe przysłowia przepowiadające pogodę na Boże Narodzenie, no cóż na dwoje babka wróżyła 😅 Jeszcze przez kilka najbliższych godzin Podkarpacie pozostanie w strefie podwyższonego ciśnienia mobilnego wyżu, który szybko ucieka na wschód pod naporem kolejnego systemu obniżonego ciśnienia z rodowodem atlantyckim. Ucieczka wyżu i zbliżanie się niżu znad Zachodniej Europy wymusza zmianę cyrkulacji powietrza na południową i pojawienie się zjawisk fenowych w górach. Po mroźnym poranku, sobota będzie całkiem przyzwoita. Zachmurzenie małe i umiarkowane stopniowo wzrastające do dużego. Bez opadów. Temperatura maksymalna do -4/2-3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na terenach górskich okresami porywisty w porywach do 60-90 km/h. Miłej soboty 🙂🙂 Dane DWD, kachelmannwetter