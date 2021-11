Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 4.11.2021? Sprawdź u nas

4.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "W dniu dzisiejszym na terenie naszego województwa zostaje wydany pierwszy, najniższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Winowajcą tej sytuacji będzie ośrodek niżowy zmierzający do nas z południa. Jego centrum będzie znajdować się na zachodzie Polski ale mimo to u nas również da się we znaki. Największych porywów wiatru oczekujemy tradycyjnie w Bieszczadach, tam mogą przekroczyć 80 km/h. W pozostałej części województwa również doświadczymy silniejszych porywów wiatru lecz nie będą one zbyt silne. Wiatr zacznie słabnąć w godzinach popołudniowych by zaniknąć w nocy. W dniu dzisiejszym nasze samopoczucie nie będzie również najlepsze, wszystko za sprawą szybko zmieniającego się ciśnienia. Mimo iż wydawane ostrzeżenie jest najniższego stopnia to apelujemy o rozwagę. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 4.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 4.11.2021

Tym razem udało się nielicznym na krańcach północnych kraju. Tam było najmniej zachmurzenia. Piękny widok

Uwaga ⚠️ W regionach górskich porywy wiatru 80-110. Na Kasprowym odnotowano już 140 km/h‼️

Dzień dobry 🙂🙂 Co nas czeka w dzień? Aura jesienią bywa kapryśna, wczoraj cieszyliśmy się ze sporej dawki słońca, dzisiaj natomiast warto mieć przy sobie parasole. W czwartek województwo podkarpackie znajdzie się w obszarze cyrkulacji cyklonalnej układu obniżonego ciśnienia, który w ciągu ostatnich godzin uformował się w rejonie Zatoki Genueńskiej. Centrum niżu wraz zespołem frontów atmosferycznych przewędruje dzisiaj przez Polskę prowadząc paczkę opadów atmosferycznych. Większa suma opadów przewidziana jest dla zachodniej części kraju ale i u nas bez opadów się nie obejdzie. Przez obszar regionu przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny, za którym popłynie cieplejsze powietrze. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na ogół o słabym i umiarkowanym natężeniu. Suma opadów do piątkowego poranka wyniesie do 2-10 mm, miejscami 15 mm. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 9-14°C, lokalnie 15°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty, w porywach do 50-65 km/h. W rejonach podgórskich 70-100 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂

Dzisiejszy dzień przyniesie nam głównie silny wiatr oraz opady pochodzenia konwekcyjnego. (W górach halny). Temperatury będą dość wysokie bo od 8° do 13°C Ciśnienie 1004hPa. Miłego dnia. 😊🙋

Zorza polarna uchwycona z #Polski, a dokładnie z #Gdyni na #Oksywiu!!😮😍 Autor zdjęcia: Michał Bialek

#Zorza polarna sprzed kilku chwil uchwycona na północ od #Glasgow, #Szkocja!😮😍 Źródło: John Anderson KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY — Silne porywy wiatru i intensywne opady deszczu 04.11.2021 (Jarosław Turała)

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY — Silne porywy wiatru i intensywne opady deszczu prognozowane na 04.11.2021