Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 4.01.2022? Sprawdź u nas

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 4.01.2022

Prognoza na dzień 4.01.2022 We wtorek początkowo spokojniejsza pogoda ze słabym wiatrem i rozpogodzeniami ⛅ . Po południu jednak zmieni się pogoda i czeka nas kolejna porcja ciągłych opadów 🌧️🌧️ Na południu województwa nasili się też wiatr 🌪️ Temperatura maksymalnie wyniesie od +5 stopni na północy do +8 stopni na południu województwa.

Witajcie 🙂 Nowy Rok rozpoczął się wyjątkowo ciepło, to ciepłe powietrze pozostanie z nami także i dzisiaj. We wtorek również pozostaniemy w pogodzie niżowej, z przemieszczającą się kolejną strefą frontową, z kolejną porcją chmur oraz opadów atmosferycznych. W dzień zachmurzenie na ogół duże z przejaśnieniami i opadami atmosferycznymi. Głównie wystąpią opady deszczu, w wyższych partiach Bieszczad spodziewane są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do około 1°C/7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty zwłaszcza na obszarach górskich, gdzie spodziewane są zjawiska fenowe, do 60-90 km/h. Trzymajcie się ciepło 🙂🙂