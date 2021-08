Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 31.08.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce Pogoda na dziś, 31 sierpnia 2021. Miejscami deszcz i lokalne burze. Temperatura do 20 stopni | DobraPogoda24.pl

Nadchodząca doba będzie ostatnią w najbliższym czasie, podczas której wystąpią długotrwałe opady deszczu na froncie, a także zjawiska burzowe. We wtorek burze prognozowane są w pasie od północnego-wschodu po południe naszego kraju. To właśnie na południu pojawią się największe szanse do ich rozwoju, a także konwekcyjne opady deszczu, które mogą powodować kolejne wezbrania na rzekach. Burze nie powinny być intensywne, jednak miejscami mogą występować silne opady deszczu oraz opady małego gradu. Podobnie jak w poprzednich dniach nie można wykluczyć pojawienia się krótkotrwałych lejków kondensacyjnych bądź trąb powietrznych niezwiązanych z mezocyklonem. Pełna treść prognozy dostępna jest pod adresem: https://lowcyburz.pl/2021/08/31/prognoza-konwekcyjna-na-dzien-31-08-2021-i-noc-31-08-01-09-2021/

Przed nami kolejny chłodny, deszczowy dzień. Sytuacja baryczna nad naszym obszarem synoptycznym nie uległa znaczącym korektom względem tego o czym pisałem wczoraj. Nadal pozostajemy w objęciach zatoki obniżonego ciśnienia znad Europy Środkowej wyrażonej dobrze na mapach górnych. Niewielka korekta polega głównie na kompensacji ciśnienia i rozbudowy klina wyżowego ośrodka znad Wysp Brytyjskich, wzdłuż zachodnich rubieży kraju. Jednak na znaczącą poprawę pogody na Podkarpaciu musimy poczekać jeszcze kilkadziesiąt godzin. Nadal nad Podkarpacie dociera chłodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. We wtorek zachmurzenie duże oraz całkowite z szansami na przejaśnienia. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 13/18°C. W ciągu dnia w różnych regionach województwa pojawią się opady atmosferyczne o zmiennym natężeniu, głównie w obszarze oddziaływania frontu okluzji wtórnego niżu, którego centrum aktualnie znajduje się w rejonie Niziny Nadwiślańskiej. Punktowo podobnie jak miało to miejsce wczoraj mogą pojawić się także burze. Akumulacja opadów deszczu wyniesie średnio do 5-20 mm, w miejscach występowania burz sumy będą wyższe do 30 mm. Wiatr na ogół słaby w czasie burz silniejszy od 65 km/h. Niewykluczone opady drobnego gradu z bardziej rozbudowanych struktur konwekcyjnych.