Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 31.05.2022? Sprawdź u nas

We wtorek pojawi się ograniczona szansa rozwoju komórek konwekcyjnych a w efekcie - burz. W ciągu dnia warunki będą słabe, więc może dojść do sytuacji, że poza przelotnym opadem nigdzie nie zagrzmi. Nieco inaczej sytuacja wygląda na noc z wtorku na środę. Wtedy warunki do powstawania burz mogą być lepsze - nie można wiec wykluczyć, że w strefie opadów, która wkroczy do Polski, pojawią się komórki burzowe. Nie będą one jednak gwałtowne, a głównym zagrożeniem oprócz wyładowań atmosferycznych będą gwałtowne opady deszczu oraz możliwe opady niewielkiego gradu. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana!