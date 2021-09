Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 3.09.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Nasza pasja jest bardzo niebezpieczna to potwierdza doskonale owa fotografia… Prosimy o nienaśladowanie nas i naszych działań podczas burz. Szczególnie ten apel kierujemy dla rodziców dzieci, które często bawią się w nas, lecz nie zdają sobie sprawy, jakie to niebezpieczne Pamiętajmy, że każda burza dla nas może być to ostania burza.

Mimo iż do zakończenia sezonu burzowego jeszcze niespełna miesiąc... Już zaczęliśmy montaż filmu podsumowującego sezon burzowy 2021! Oto krótki, dosłownie krótki ułamek tego co zobaczycie w filmie. 😊

Dokładnie dwa lata temu, zaraz po powrocie z Ogólnopolskiego Zlotu Polskich Łowców Burz, kilka godzin przed wschodem słońca nad Podkarpacie dotarła burza wielokomórkowa, która cechowała się imponującą aktywnością elektryczną. Kiedy zdawało mi się, że wszystko to co lepsze już przeszło, postanowiłem przestawić aparat i zrobić klatkę wschodzącego słońca. Aparat ustawiony, 2 sekundowy timer, cyk zdjęcie i sam na początku nie mogłem uwierzyć w to co udało się zatrzymać w kadrze. Wyładowanie atmosferyczne trafiające w komin elektrociepłowni Rzeszów, taka dla mnie symboliczna wisienka tamtego poranka jak i całego sezonu burzowego 2019. Fot własna #Rzeszów