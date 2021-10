Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 30.10.2021? Sprawdź u nas

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (30.10.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Przed nami kolejny pogodny dzień. Temperatura wzrośnie w okolice 10-18°C 🙂 Tylko wiatr bardziej odczuwalny zwłaszcza w górach. ".

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Przed nami kolejny pogodny dzień. Temperatura wzrośnie w okolice 10-18°C 🙂 Tylko wiatr bardziej odczuwalny zwłaszcza w górach.

Pierwszy dzień weekendu przywita nas w pełni słoneczną i ciepłą pogodą. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do 16-17*C. Wiatr wciąż będzie słaby, ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020hPa z lekkim spadkiem. Miłej soboty 🌞🌞🌞

Nowości na naszej stronie: Zwiększona szybkość działania na telefonach. Przyspieszenie wczytywania mimo reklam. Możliwość instalacji strony jako aplikacji na telefonie. Obserwujemy że ponad 90% odwiedzających naszą stronę robi to na telefonach. Dlatego w ostatnich dniach mocno skupiliśmy się na optymalizacji strony na "mobilki". Miło mi poinformować że wdrożyliśmy nową wersję mobilną naszej strony w formacie AMP. Dzięki czemu będzie się ładować błyskawicznie na nowszych i starszych telefonach nawet mimo pojawiających się reklam. Same reklamy są konieczne ponieważ zrezygnowaliśmy ze zrzutek i patronajtów. Skupiliśmy się na dawaniu Wam dobrej treści i doświadczenia. Jeśli klikniecie co jakiś czas w jakąś reklamę na naszej stronie to reklamodawcy sypną nam groszem. A jeśli nie macie takiego życzenia - to również super. Ważne że nas odwiedzacie. Wprowadziliśmy też możliwość instalacji strony jako aplikacji na pulpicie telefonu. Dzięki czemu będziecie mieć naszą stronę zawsze pod ręką. I nie będzie trzeba uruchamiać przeglądarki aby ją odwiedzić. Przebudowujemy inne działy więc nasze galerie i dział pogody nie są jeszcze dostępne. Słuchamy Waszych opinii. Jeśli macie pomysły na rozwój strony - piszcie w komentarzach. Zorza polarna w Polsce nocą z 30 na 31 października.

#Zorza #polarna w Polsce nocą z 30 na 31 października. Kiedy się pojawi? Jak ją obserwować? Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Przez cały weekend kontynuacja słonecznej jesieni ☀️😊🍁

Prognoza pogody na noc 29/30.10 i dzień 30.10.2021r. Noc bezchmurna, bezwietrzna i bardzo zimna. Lokalnie będzie poniżej zera. W sobotę nadal bezchmurnie, słaby wiatr, a temperatura podobna jak dzisiaj od 13 do 16 stopni.

Możliwa zorza polarna 30/31 października! Wczoraj po południu na słońcu wystąpił silny rozbłysk słoneczny, który wygenerował dość rozległy koronalny wyrzut masy (CME). CME pędzi w kierunku ziemi i prawdopodobnie już jutro dojdzie do uderzenia w naszą planetę. Takie sytuacje wzbudzają nadzieję na wystąpienie tego pięknego zjawiska na naszej szerokości geograficznej. Zaznaczamy natomiast, że na bardziej szczegółowe informacje musimy poczekać do dnia jutrzejszego. My natomiast śledzimy sytuację i ładujemy aparaty! Zachęcamy do śledzenia strony w dniu jutrzejszym. Fotografia przedstawia zorze polarną uchwyconą 20 grudnia 2015r z okolic Wielunia! Fot. Łowcy burz Łódzkie Tornado porywa i rzuca samochodem. Nagranie. 27.10

Gwałtowne tornado porywa samochód terenowy Polaris podczas przechodzenia w okolicach miasta Orange. Dramatyczne nagrania z Teksasu. This is a re-share of a post